Según se informó, más de 350 espectáculos se inscribieron para participar de esta edición, que vuelve a poner en valor el trabajo realizado durante la temporada de verano en la ciudad. El jurado estuvo integrado por profesionales vinculados al teatro, la música, la danza y el espectáculo en general, quienes evaluaron las producciones en rubros artísticos, técnicos y culturales.

Los Premios Estrella de Mar fueron instituidos por la Municipalidad de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente, con el objetivo de distinguir a las producciones que contribuyen a jerarquizar la temporada estival marplatense y consolidar a la ciudad como uno de los principales polos teatrales y culturales del país.



Listado completo de nominados Premios Estrella de Mar 2026



Teatro Marplatense

Solos, un lienzo en blanco

El conventillo de la Paloma

La Madonnita

Barlovento II, Espíritu del mar

Perras



Actor Marplatense

Lalo Alías – La Madonnita

Patricio Ennis – Los buenos tratos o instrucciones para subdividir la herencia de un tiempo compartido

Eduardo García – Alelí, una danza en la penumbra / La Casa de las ventanas que lloran, desde el abismo



Actriz Marplatense

Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio

Andrea Chulak – La deuda del Nobel

María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco



Dirección en Teatro Marplatense

Sebastián Dativo – CONFIN: construir otra narrativa festejando inventar nada

María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma

Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco

Producción Marplatense

Martín Barriga – Voces del musical / Sueño Stereo, el tributo

Anahí Ramos – Chicago y el Mundo de Bob Fosse / Eternamente Madonna

Vicky Bosso – Crescendo y Operación Rosa Rosa: Las décadas ganadas

María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma

Petón Producciones – La Sirena y el Pirata – 25 años pura vida, pura risa

Paquito Wanchankein – El niño que vivió / La magia de la risa / Un zapato mágico

Tributo

Ápeiron – tributo a Pink Floyd

Culto Gitano – tributo a Sandro

Prim! – tributo a Los Chalchaleros

Recycler – tributo a Metallica

Jazz

Stephen Hull

Elizabeth Karayekov

Romeo Jazz Projec



Tango

Maestros del Tango

Ya está en el Aire

La bruma en concierto

Entre sombras y tangos



Música Marplatense

Maldita Ramona

Hombrepie

Efra

Recital

Diego Torres – Mi norte y mi sur

Luciano Pereyra – Te sigo amando

Pimpinela – Noticias del amor

Rock

Ciro y los Persas

El Plan de la Mariposa

Guasones



Música Clásica

Crescendo

Opera Bis, lírica y humor

La Pasión no tiene edad, un diálogo musical

Héroes Lírico Pop

Música Original

Opuestos por el vértice – Opuestos por el vértice

Camila Suero e Ignacio Corva – Vox Popurri: Fanfarría / Al latido de un compás

Juan Barone – Materia fungible



Música Tropical / Cuarteto

Luck Ra

Ke Personajes

La Konga y La Delio Valdez

Cumbia Grande



Fieste

Elrow – Mute

La Mágica – Bendu Arena

Picheo 808 – Umano

Electrónica

Artbat – Mute

Boris Brejcha – Mute

Sasha & Digweed – Umano



After

Hozho – Mute

Konstantin Sibold – El Calamar Loco

Paco Osuna – La Normandina

Producción Musical

300 Producciones

Destino Arena

Mute

Torres de Manantiales Producciones Bajo Tierra

Ref Group

Comedia

La cena de los tontos

Toc Toc

Passion, la marca del engaño

Una clase especial

Asia caliente, el no musical

Actriz de Comedia

Laurita Fernández – La cena de los tontos

Gabriela Grinblat – Toc Toc

Kitty Locane – Passion, la marca del engaño

Mónica Salvador – Voyeurs el lado B

Victoria Carreras – Voyeurs el lado B

Actor de Comedia

Martín Bossi – La cena de los tontos

Gustavo Bermúdez – La cena de los tontos

Damián De Santo – Una clase especial

Diego Pérez – Toc Toc

Matías Alé – Asia caliente, el no musical



Comedia Dramática

Made in Lanús

El Secreto

Alejandra, una perforación a cielo abierto

Edipo en Ezeiza

Actor de Comedia Dramática

Gerardo Romano – El Secreto

Martín Rechimuzzi – Alejandra, una perforación a cielo abierto

Alberto Ajaka – Made in Lanús

Actriz de Comedia Dramática

Ana María Picchio – El Secreto

Malena Solda – Made in Lanús

Julieta Carrera – Edipo en Ezeiza

Drama

La Ballena

Relatividad

El Debate

Actor de Drama

Julio Chávez – La Ballena

Luis Machín – Relatividad

Enrique Dumont – El Debate

Gabriel Rovito – El Debate

Paulo Brunetti – Vanya

Actriz de Drama

Laura Oliva – La Ballena

Gabriela Toscano – Relatividad

Lucía Adúriz – Quien sea llega tarde



Dirección Nacional

Ricky Pashkus – La Ballena / Pretty Woman, el musical

Luis Brandoni – Made in Lanús

Marcelo Caballero – Chanta

Marcos Carnevale – La cena de los tontos

Manuel González Gil – El Debate / Una clase especial / El Secreto



Teatro Musical

Gwen

La Llamada

Pretty Woman, el musical



Actor Teatro Musical

César “Banana” Pueyrredón – La Llamada

Juan Ingaramo – Pretty Woman, el musical

Mariano Saborido – La Llamada

Actriz Teatro Musical

Camila Suero – Fanfarría, al latido de un compás

Flor Jazmín Peña – La Llamada

Florencia Peña – Pretty Woman, el musical

Music Hall / Café Concery

Fátima Universal

Operación Rosa Rosa: Las Décadas Maravillosas

Función Imposible



Humor

Feliz día, Sutottos

Experiencia Dalia Gutmann

Rápido y Gracioso

Labor Humorística

Roberto Peña – Función Imposible

Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa

Rodrigo Vagoneta – Chistes ya!

Fátima Flórez – Fátima Universal

Actuación de Reparto

Mariano Magnífico – Pretty Woman, el musical

Esteban Prol – La cena de los tontos

Leticia Siciliani – La Llamada

Rodrigo Noya – El Secreto

Unipersonal

Chanta

Prima Facie

Los Habitantes

El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado

No me muero

Espectáculo Alternativo

El mecanismo de Alaska

Algo lindo del horror

Mayumaná

Sex, la obra

Cae una catedral

Labor en Espectáculo Alternativo

Diego Ramos – Sex, la obra

Gloria Carrá – Sex, la obra

Nicolás Riera – Sex, la obra

Julieta Ortega – Sex, la obra

Federico Lehmann – Cae una catedral / El mecanismo de Alaska

Mariana “Cumbi” Bustinza – Algo lindo del horroe



Revelación

Juli Castro – La Llamada

Juan Amador – Sangre Gitana

Guillermo Arengo – La cena de los tontos

Pata Liberati – Emocional

Marina Oddo – Bendito Humor

Stand Up

Ruido de Mate – Mike Chouhy

Te pido mil disculpas – Nahuel Liborra y Ceci Hace

Lo peor de Eber Ludueña – Luis Rubio

Infantiles

Mor Malhú

AventurHadas, un viaje al corazón

La Sirena y el Pirata

Recital Infantil

Pequeño Pez

La Granja de Zenón

Las guardianas K-Pop, el concierto

Variedades

Servián, el circo: El origen mágico

Fantasía sobre Hielo

Puertas a mundos

Dinosaurios y el mundo Jurásico

Mar del Enciende

Transformismo

Distintas, licenciadas en humor

El hotel de las ladies deluxe

Icónica la revista



Danza Nacional

Bloody Tango

Noche de Clásicos

Un poyo rojo

Mora Godoy y su máquina tanguera

Materia fungible

Danza Marplatense

Chicago y el mundo de Bob Fosse

Destino Tango

Lúdica



Coreografía

Franco Rau – Servián, el circo: El origen mágico

María Laura Cattalini y Noelia Marzol – Bloody Tango

David Señoran – Materia fungible



Compañía de Danza

Bloody Tango

Ballet Iñaki Urlezaga

David Señoran

Escenografía

Jorge Ferrari – Pretty Woman, el musical

Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bó – Chanta

Lucila Rojo – Made in Lanús / La cena de los tontos

Vestuario

Ginentt Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz – Servián, el circo

Andrea Aguirre – AventurHadas

Mercedes Colombo – Pretty Woman

Fátima Flórez y Glicelia Ibarra – Fátima Universal

Mónica Sirio – Bloody Tango

Iluminación

Martín Lugones – Servián, el circo

Fernando Urta – Mayumaná

Ariel Valdesogo, Yonatán González, Aldana Pascual y Fátima Flórez – Fátima Universal



Producción Nacional

Teatro Tronador

Adrián Suar y Guillermo Francella – La cena de los tontos

Carlos Rottemberg – Toc Toc / El Secreto / Made in Lanús

Pardo Producciones – Pretty Woman, el musical / Fátima Universal

Micro Teatro

Preguntitas al tarot

Que nacieron hijos nuestros

El testamento de Juana

Autor Nacional