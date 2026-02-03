Premios Estrella de Mar 2026: se conoció el listado completo de nominados
El Ente Municipal de Turismo y Cultura dio a conocer el listado completo de los nominados a los Premios Estrella de Mar 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la temporada teatral y artística de Mar del Plata. La ceremonia se realizará el lunes 9 de febrero en el Hotel Provincial, con la llegada de los artistas a la alfombra roja prevista para las 19.30 y el inicio del acto a las 21.
Según se informó, más de 350 espectáculos se inscribieron para participar de esta edición, que vuelve a poner en valor el trabajo realizado durante la temporada de verano en la ciudad. El jurado estuvo integrado por profesionales vinculados al teatro, la música, la danza y el espectáculo en general, quienes evaluaron las producciones en rubros artísticos, técnicos y culturales.
Los Premios Estrella de Mar fueron instituidos por la Municipalidad de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente, con el objetivo de distinguir a las producciones que contribuyen a jerarquizar la temporada estival marplatense y consolidar a la ciudad como uno de los principales polos teatrales y culturales del país.
Listado completo de nominados Premios Estrella de Mar 2026
Teatro Marplatense
- Solos, un lienzo en blanco
- El conventillo de la Paloma
- La Madonnita
- Barlovento II, Espíritu del mar
- Perras
Actor Marplatense
- Lalo Alías – La Madonnita
- Patricio Ennis – Los buenos tratos o instrucciones para subdividir la herencia de un tiempo compartido
- Eduardo García – Alelí, una danza en la penumbra / La Casa de las ventanas que lloran, desde el abismo
Actriz Marplatense
- Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio
- Andrea Chulak – La deuda del Nobel
- María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco
Dirección en Teatro Marplatense
- Sebastián Dativo – CONFIN: construir otra narrativa festejando inventar nada
- María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
- Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco
Producción Marplatense
- Martín Barriga – Voces del musical / Sueño Stereo, el tributo
- Anahí Ramos – Chicago y el Mundo de Bob Fosse / Eternamente Madonna
- Vicky Bosso – Crescendo y Operación Rosa Rosa: Las décadas ganadas
- María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
- Petón Producciones – La Sirena y el Pirata – 25 años pura vida, pura risa
- Paquito Wanchankein – El niño que vivió / La magia de la risa / Un zapato mágico
Tributo
- Ápeiron – tributo a Pink Floyd
- Culto Gitano – tributo a Sandro
- Prim! – tributo a Los Chalchaleros
- Recycler – tributo a Metallica
Jazz
- Stephen Hull
- Elizabeth Karayekov
- Romeo Jazz Projec
Tango
- Maestros del Tango
- Ya está en el Aire
- La bruma en concierto
- Entre sombras y tangos
Música Marplatense
- Maldita Ramona
- Hombrepie
- Efra
Recital
- Diego Torres – Mi norte y mi sur
- Luciano Pereyra – Te sigo amando
- Pimpinela – Noticias del amor
Rock
- Ciro y los Persas
- El Plan de la Mariposa
- Guasones
Música Clásica
- Crescendo
- Opera Bis, lírica y humor
- La Pasión no tiene edad, un diálogo musical
- Héroes Lírico Pop
Música Original
- Opuestos por el vértice – Opuestos por el vértice
- Camila Suero e Ignacio Corva – Vox Popurri: Fanfarría / Al latido de un compás
- Juan Barone – Materia fungible
Música Tropical / Cuarteto
- Luck Ra
- Ke Personajes
- La Konga y La Delio Valdez
- Cumbia Grande
Fieste
- Elrow – Mute
- La Mágica – Bendu Arena
- Picheo 808 – Umano
Electrónica
- Artbat – Mute
- Boris Brejcha – Mute
- Sasha & Digweed – Umano
After
- Hozho – Mute
- Konstantin Sibold – El Calamar Loco
- Paco Osuna – La Normandina
Producción Musical
- 300 Producciones
- Destino Arena
- Mute
- Torres de Manantiales Producciones Bajo Tierra
- Ref Group
Comedia
- La cena de los tontos
- Toc Toc
- Passion, la marca del engaño
- Una clase especial
- Asia caliente, el no musical
Actriz de Comedia
- Laurita Fernández – La cena de los tontos
- Gabriela Grinblat – Toc Toc
- Kitty Locane – Passion, la marca del engaño
- Mónica Salvador – Voyeurs el lado B
- Victoria Carreras – Voyeurs el lado B
Actor de Comedia
- Martín Bossi – La cena de los tontos
- Gustavo Bermúdez – La cena de los tontos
- Damián De Santo – Una clase especial
- Diego Pérez – Toc Toc
- Matías Alé – Asia caliente, el no musical
Comedia Dramática
- Made in Lanús
- El Secreto
- Alejandra, una perforación a cielo abierto
- Edipo en Ezeiza
Actor de Comedia Dramática
- Gerardo Romano – El Secreto
- Martín Rechimuzzi – Alejandra, una perforación a cielo abierto
- Alberto Ajaka – Made in Lanús
Actriz de Comedia Dramática
- Ana María Picchio – El Secreto
- Malena Solda – Made in Lanús
- Julieta Carrera – Edipo en Ezeiza
Drama
- La Ballena
- Relatividad
- El Debate
Actor de Drama
- Julio Chávez – La Ballena
- Luis Machín – Relatividad
- Enrique Dumont – El Debate
- Gabriel Rovito – El Debate
- Paulo Brunetti – Vanya
Actriz de Drama
- Laura Oliva – La Ballena
- Gabriela Toscano – Relatividad
- Lucía Adúriz – Quien sea llega tarde
Dirección Nacional
- Ricky Pashkus – La Ballena / Pretty Woman, el musical
- Luis Brandoni – Made in Lanús
- Marcelo Caballero – Chanta
- Marcos Carnevale – La cena de los tontos
- Manuel González Gil – El Debate / Una clase especial / El Secreto
Teatro Musical
- Gwen
- La Llamada
- Pretty Woman, el musical
Actor Teatro Musical
- César “Banana” Pueyrredón – La Llamada
- Juan Ingaramo – Pretty Woman, el musical
- Mariano Saborido – La Llamada
Actriz Teatro Musical
- Camila Suero – Fanfarría, al latido de un compás
- Flor Jazmín Peña – La Llamada
- Florencia Peña – Pretty Woman, el musical
Music Hall / Café Concery
- Fátima Universal
- Operación Rosa Rosa: Las Décadas Maravillosas
- Función Imposible
Humor
- Feliz día, Sutottos
- Experiencia Dalia Gutmann
- Rápido y Gracioso
Labor Humorística
- Roberto Peña – Función Imposible
- Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa
- Rodrigo Vagoneta – Chistes ya!
- Fátima Flórez – Fátima Universal
Actuación de Reparto
- Mariano Magnífico – Pretty Woman, el musical
- Esteban Prol – La cena de los tontos
- Leticia Siciliani – La Llamada
- Rodrigo Noya – El Secreto
Unipersonal
- Chanta
- Prima Facie
- Los Habitantes
- El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado
- No me muero
Espectáculo Alternativo
- El mecanismo de Alaska
- Algo lindo del horror
- Mayumaná
- Sex, la obra
- Cae una catedral
Labor en Espectáculo Alternativo
- Diego Ramos – Sex, la obra
- Gloria Carrá – Sex, la obra
- Nicolás Riera – Sex, la obra
- Julieta Ortega – Sex, la obra
- Federico Lehmann – Cae una catedral / El mecanismo de Alaska
- Mariana “Cumbi” Bustinza – Algo lindo del horroe
Revelación
- Juli Castro – La Llamada
- Juan Amador – Sangre Gitana
- Guillermo Arengo – La cena de los tontos
- Pata Liberati – Emocional
- Marina Oddo – Bendito Humor
Stand Up
- Ruido de Mate – Mike Chouhy
- Te pido mil disculpas – Nahuel Liborra y Ceci Hace
- Lo peor de Eber Ludueña – Luis Rubio
Infantiles
- Mor Malhú
- AventurHadas, un viaje al corazón
- La Sirena y el Pirata
Recital Infantil
- Pequeño Pez
- La Granja de Zenón
- Las guardianas K-Pop, el concierto
Variedades
- Servián, el circo: El origen mágico
- Fantasía sobre Hielo
- Puertas a mundos
- Dinosaurios y el mundo Jurásico
- Mar del Enciende
Transformismo
- Distintas, licenciadas en humor
- El hotel de las ladies deluxe
- Icónica la revista
Danza Nacional
- Bloody Tango
- Noche de Clásicos
- Un poyo rojo
- Mora Godoy y su máquina tanguera
- Materia fungible
Danza Marplatense
- Chicago y el mundo de Bob Fosse
- Destino Tango
- Lúdica
Coreografía
- Franco Rau – Servián, el circo: El origen mágico
- María Laura Cattalini y Noelia Marzol – Bloody Tango
- David Señoran – Materia fungible
Compañía de Danza
- Bloody Tango
- Ballet Iñaki Urlezaga
- David Señoran
Escenografía
- Jorge Ferrari – Pretty Woman, el musical
- Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bó – Chanta
- Lucila Rojo – Made in Lanús / La cena de los tontos
Vestuario
- Ginentt Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz – Servián, el circo
- Andrea Aguirre – AventurHadas
- Mercedes Colombo – Pretty Woman
- Fátima Flórez y Glicelia Ibarra – Fátima Universal
- Mónica Sirio – Bloody Tango
Iluminación
- Martín Lugones – Servián, el circo
- Fernando Urta – Mayumaná
- Ariel Valdesogo, Yonatán González, Aldana Pascual y Fátima Flórez – Fátima Universal
Producción Nacional
- Teatro Tronador
- Adrián Suar y Guillermo Francella – La cena de los tontos
- Carlos Rottemberg – Toc Toc / El Secreto / Made in Lanús
- Pardo Producciones – Pretty Woman, el musical / Fátima Universal
Micro Teatro
- Preguntitas al tarot
- Que nacieron hijos nuestros
- El testamento de Juana
Autor Nacional
- Leo Rizzi – La pared de Ross
- Andrés Bazzalo – Cuestiones con mi padre
- Susana Estrella – En el amor y en la guerra Malvinas
