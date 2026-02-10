Este lunes por la noche se realizó una nueva edición de los Premios Estrella de Mar en la ciudad de Mar del Plata. La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Provincial y distinguió a lo mejor de la temporada teatral y artística 2026. El máximo galardón de la noche, el Estrella de Mar de Oro, fue para Pimpinela , por su espectáculo Noticias del amor.

La premiación incluyó 54 rubros, además de distinciones especiales, homenajes y reconocimientos a figuras destacadas de la cultura nacional. El Diamante fue otorgado a Mirtha Legrand , mientras que se rindió un homenaje especial a Mercedes Carreras.

Entre los ganadores se destacaron La cena de los tontos, Pretty Woman, el musical, Fátima Universal, La ballena y El secreto, producciones que marcaron la temporada y tuvieron múltiples reconocimientos en distintos rubros.

Todos los ganadores de los Premios Estrella de Mar 2026





Teatro Marplatense: Destino tango

Autor nacional: Andrés Bazzalo (Cuestiones con mi padre)

Infantil: Mor Malhu

Microteatro: Preguntitas al tarot

Iluminación: Ariel Valdesogo, Yonatan González, Aldana Pascual y Fátima Flórez (Fátima Universal)

Recital infantil: Pequeño Pez

Dirección marplatense: María y Victoria Carreras (El conventillo de la paloma)

Espectáculo musical: Pimpinela (Noticias del amor)

Tributo: Culto Gitano (Tributo a Sandro)

Música original: Camila Suero e Ignacio Corva (Vox Popurri: Fanfarría, al latido de un compás)

Producción integral marplatense: Vicky Bosso (Crescendo) y en coproducción Hernán Genovese, Juan Costantino y Feliz Fritz (Operación Rosa Rosa: Las décadas maravillosas)

Compañía de danza: Ballet Iñaki Urlezaga

Stand up: Te pido mil disculpas (Nahuel Ivorra y Ceci Hace)

Música marplatense: Hombrepie

Tango: Ya está en el aire

Escenografía: Tatiana Madineo y Luciana Peralta Bó (Chanta)

Vestuario: Ginette Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz (Servián, el circo: el origen mágico)

Transformismo: El hotel de las ladys delux

Rock: El plan de la mariposa

Espectáculo alternativo: Mayumaná

Música tropical / cuarteto: Luck Ra

Coreografía: Franco Rau (Servián, el circo: el origen mágico)

Unipersonal: Chanta

Humor: Experiencia Dalia Gutmann

Jazz: Elizabeth Karayekov Big Band

Música electrónica: Arbat en Mute

Comedia dramática: El secreto

Música clásica: Martín Masiello (Crescendo)

Danza nacional: Bloody tango

After de playa: Konstantin Sibold – El Calamar Loco

Music hall / café concert: Fátima Universal

Drama: La ballena

Teatro musical: Pretty Woman, el musical

Producción musical: Mute (Boris Brejcha, Pawsa, Hozho, Elrow, Bresh y Artbat)

Variedades: Servián, el circo: el origen mágico

Dirección nacional: Ricky Pashkus (La ballena y Pretty Woman, el musical)

Fiesta: Elrow en Mute

Revelación: Juli Castro (La llamada)

Comedia: La cena de los tontos

Actriz marplatense: María Cámpora (Solos, un lienzo en blanco)

Actor marplatense: Lalo Alías (La Madonnita)

Producción nacional: Pardo Producciones en coproducción con Dulce Granacos (Pretty Woman, el musical) y con Fátima Flórez (Fátima Universal)

Labor en espectáculo alternativo: Diego Ramos (Sex, la obra)

Labor humorística: Fátima Flórez (Fátima Universal)

Actriz de drama: Gabriela Toscano (Relatividad)

Actor de drama: Julio Chávez (La ballena)

Actuación de reparto: Mariano Magnífico (Pretty Woman, el musical)

Actriz de comedia: Laurita Fernández (La cena de los tontos)

Actor de comedia: Martín Bossi (La cena de los tontos)

Actriz de comedia dramática: Malena Solda (Made in Lanús)

Actor de comedia dramática: Gerardo Romano (El secreto)

Actriz de teatro musical: Florencia Peña (Pretty Woman, el musical)

Actor de teatro musical: César “Banana” Pueyrredón (La llamada)





Diamante: Mirtha Legrand

Oro: Pimpinela

Homenaje: Mercedes Carreras

Menciones especiales: Juan José Kunert, Love Up, Luis Brandoni, Dinosaurios y el mundo jurásico, Circo Fantasía sobre hielo, Bendu Arena y Proyecto Batata



