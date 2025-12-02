Integrantes del CONICET obtuvieron el Primer Premio BioVet “Arnaldo Colusi” 2025 por un proyecto que combina biotecnología vegetal, sanidad animal y producción ovina. El reconocimiento fue otorgado al equipo liderado por Ignacio Gual, becario del CONICET y profesor adjunto de la Cátedra de Producción Ovina de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Ads

El proyecto galardonado, titulado Plataforma de investigación traslacional para el desarrollo de vacunas veterinarias utilizando plantas como biofábricas: producción de antígenos de Toxoplasma gondii como prueba de concepto, propone una estrategia innovadora para producir vacunas veterinarias mediante el uso de plantas como biofábricas. Como prueba de concepto, el equipo logró obtener en plantas antígenos de Toxoplasma gondii, parásito responsable de un cuarto de los abortos infecciosos en ovejas y una de las principales causas de zoonosis transmitidas por alimentos.

Posteriormente, estos antígenos fueron evaluados en modelos ovinos, demostrando que las formulaciones basadas en plantas pueden generar una respuesta inmune protectora y disminuir el daño tisular. Los resultados fueron publicados este año en la revista científica internacional Acta Tropica.

Ads

Puede interesarte

El equipo de trabajo está integrado por Ignacio Gual y Moore Dadin Prando, investigadores del CONICET y docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Marina Clemente, Sergio Angel, Lucía Campero, Agustina Soto Cabrera y Emiliano Sosa, miembros del Consejo; junto a Germán Cantón, Eleonora Morrell, Valeria Scioli y Claudia Morsella, especialistas del INTA.

El proyecto se distingue por su carácter interinstitucional e interdisciplinario, articulando las capacidades del Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS, INTA-CONICET), del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH, CONICET–UNSAM), del INTA y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La iniciativa se orienta a largo plazo hacia el desarrollo de vacunas de nueva generación para el sector ovino nacional.

Ads

La propuesta comenzó en 2022 con financiamiento del programa Proyectos Interinstitucionales en Temas Estratégicos (PITES) 2021, lo que permitió diseñar antígenos recombinantes, desarrollar formulaciones vacunales y reunir evidencia experimental que respalda el proyecto premiado.

Puede interesarte

La investigadora Mariana Clemente subrayó que este reconocimiento “valora el esfuerzo colectivo y colaborativo de docentes, investigadores, becarios y personal técnico de las instituciones involucradas”. Además, destacó la importancia de integrar biotecnología vegetal, parasitología, sanidad animal y producción ovina bajo un enfoque de “Una Salud”, así como el rol del financiamiento público-privado, como el otorgado por la CIC de la Provincia de Buenos Aires y la empresa Bedson, impulsora del Premio BioVet.

“Este logro refuerza el compromiso del sistema científico nacional con la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo de tecnologías innovadoras de alto impacto para la producción agrícola y la sanidad animal”, concluyó la especialista.