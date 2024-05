Ya se lleva adelante en Mar del Plata, el Premier Padel P1 con lo mejor del deporte a nivel mundial y se ejecutará hasta el 26 de mayo inclusive. Se trata del torneo que reúne en el país a los mejores jugadores.

En ese sentido, al comienzo de la segunda jornada profesional que vive la ciudad en las inmediaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Santiago Brito, el presidente APA expresó: “Este torneo tiene una particularidad muy especial que deriva de varios motivos, por despedidas, inicios, por lo que representa el deporte para la ciudad y el país”.

"Creo que se va a vivir como en ninguna otra parte, más que nada por la historia. Hicimos un trabajo muy lindo en un museo donde se muestra, con muchas de las cosas que nos hicieron grandes en los 90. Las primeras paletas, los recortes de diarios, videos, todo sobre el pádel en Argentina", siguió.

"Es un deber nuestro como Asociación, subrayar estas partes porque el pádel es un deporte joven pero con una trayectoria enriquecedora y particularmente argentina, que enaltece a la disciplina y le promete crecer por muchos años más. Es importante no olvidarse de dónde venimos y hacia donde vamos".

Por su parte, Fernando Belasteguín, jugador argentino afirmó: "En mi caso, lo estuve hablando con mi equipo estos días y decimos que por fin llegó el torneo de Mar del Plata. Cuando salió el calendario venía de lesiones del año pasado, el codo no se me curaba. Empecé a entrenar me rompí el gemelo 1,3 cm, no pude ir a jugar a Brucelas. Por primera vez en mi carrera estuve un poco traicionando mi propio espíritu por el miedo que tenía de no poder jugar éste. No entrenaba ni hacía todo al 100% porque pensaba que me podía llegar a pasar algo"

"La sensación que hoy tengo es que me saqué una mochila de 20 kilos de encima. Nunca tuve miedo en mi carrera ni cuando me tocó atravesar lesiones graves. Pero este año si lo tuve y no quería perderme esta competencia. Ahora estoy acá, lo pienso disfrutar un montón y pienso que el año deportivo 2024 para mi, empieza en Mar del Plata. Eso me pone muy contento. A partir de acá, que sea lo que dios quiera".

"Debuté profesionalmente en febrero de 1995 en esta ciudad y juego mi último torneo de esa índole en el mismo lugar. El mejor compañero que tuve en mi historia deportiva fue Juan Martín Díaz, un local. Parece que fue un puente esto".