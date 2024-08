Desde La Bancaria mostraron preocupación ante la decisión de las autoridades del Banco Nación de implementar un régimen pre-jubilatorio, señalando que esto “esconde un proceso de achique y que inevitablemente terminará en insistir en privatizar”.

Bajo el nombre de “Desvinculación por mutuo acuerdo”, se ofrecerá a los trabajadores la posibilidad de retirarse a los 58 años para las mujeres, y a los 63 para los hombres. Para Guillermo Martínez, secretario adjunto de La Bancaria, esta decisión está vinculada con que el Estado nacional “vio frustrado ese intento de privatización del Banco Nación”.

“Ahora vienen con esta medida que esconde un proceso de achique y que inevitablemente terminará en insistir en privatizar”, consideró Martínez en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata: “Este Banco hace meses que no toma personal, no reemplaza las bajas propias de jubilación y ahora pretende avanzar en esta medida”.

Puede interesarte

El gremialista recordó que “el día anterior a que se llegara al Congreso con el DNU, el Nación fue quitado de la lista de empresas a privatizar, lo cual festejamos en su momento. Pero a los pocos días, el ministro Francos anunció públicamente que si bien no aparecía en ella, seguía estando en la agenda del Estado”.

Por el momento, todos los conflictos de la Asociación Bancaria se manejan de forma centralizada desde Bancaria a nivel nacional. En cuanto a la seccional local, la misma tiene bajo su influencia unos 500 trabajadores que pertenecen a dependencias de Miramar, Balcarce, Otamendi, Santa Clara del Mar y Pirán.

Sobre esta iniciativa del Gobierno, Martínez consideró que “ni siquiera es claro cómo seguir el proceso”, porque recordó que con la firma del Pacto de Mayo se habló de una reforma previsional del sistema jubilatorio, que incluiría un aumento en la edad tanto de los hombres como de las mujeres: “Así que es muy difícil pensar que un compañero tome una opción cuando ni siquiera sabe a qué edad se jubilará”.

Puede interesarte

Para saber a cuánta gente abarcará esta posibilidad, el referente de La Bancaria indicó que si bien en el ámbito privado es habitual que “cuando los trabajadores llegan a los 55 años los tienten con el retiro” tanto en el Banco Nación como en el Provincia “es común que los compañeros lleguen trabajando”. Por eso, dijo, “seguramente sea una cantidad considerable”.

Otro detalle que no está claro es cómo sería el proceso. “Todavía no está muy claro -contó Martínez- pero con las versiones que están circulando hablaría de que durante un tiempo determinado, hasta la edad jubilatoria, deberían tener los años de aportes necesarios. Y esperar a la edad jubilatoria percibiendo una parte de su salario. Eso es lo difícil de precisar. Cuál es la edad jubilatoria: hoy son los 65, pero no sabemos si va a haber una modificación a eso”.