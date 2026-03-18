Personal de la Prefectura Naval Argentina decomisó celulares y artículos electrónicos, valuados en más de 126 millones de pesos, que habían sido ingresados de manera ilegal al país y eran comercializados en locales ubicados en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

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El procedimiento se originó a raíz de órdenes de allanamientos librados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo del Dr. Ezequiel Beron da Astrada, Secretaría N°2 de la Dra. María Valeria Peralta Urquiza Rosito, a locales comerciales con el objeto de incautar artículos electrónicos de origen extranjero que no contaran con la documentación que respalde su legal ingreso al territorio nacional.

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Como resultado de las requisas, se incautaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos más de 200 teléfonos celulares, consolas de videojuegos, computadoras, tablets, parlantes, electrodomésticos y otros artículos, además de documentación de interés para la causa en soporte físico y digital.

El valor total de lo decomisado supera los 126 millones de pesos.

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Cabe destacar que participaron del operativo distintas áreas especializadas de la Prefectura junto con personal de la Dirección General de Aduanas (ARCA).