En el marco de la 98° edición de los Festejos a San Salvador y la 44° Fiesta Nacional de los Pescadores, la Prefectura Naval Argentina Mar del Plata recibió una distinción de la Sociedad de Patrones Pescadores por su labor en la protección de la vida humana en el mar.

El reconocimiento se realizó durante la tradicional procesión que pasó frente a la dependencia local de la Autoridad Marítima Nacional, donde se bendijo al edificio y a su personal.

En esta ceremonia se entregó una placa conmemorativa, la cual exaltó el compromiso de la institución: “La Sociedad de Patrones Pescadores tiene el agrado de reconocer a la Prefectura Naval Argentina – Mar del Plata en gratitud por su incansable labor en la protección de la vida humana en el mar, su compromiso con nuestra comunidad portuaria y por el apoyo incondicional a través de los años en los Festejos de San Salvador”. La misma fue recibida por el Jefe de Inspecciones Técnicas de Prefectura Mar del Plata, Prefecto Julio Ríos, y el encargado de la dependencia, ayudante mayor Jorge Márquez.

La jornada incluyó además una procesión náutica, que contó con un operativo de seguridad dispuesto por Prefectura.

