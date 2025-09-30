Personal de la Prefectura Naval Argentina incautó un cargamento de casi 500 kilos de droga en la localidad misionera de Puerto Iguazú, durante un procedimiento desarrollado en la zona conocida como Paraje Cantera Cue, a la altura del kilómetro 1890 del río Paraná.

Los efectivos detectaron una lancha embicada en la costa argentina cuyos tripulantes trasladaban bultos hacia una camioneta estacionada en un camino de tierra. Al dar la voz de alto, los involucrados huyeron hacia la costa paraguaya, abandonando el vehículo y la carga.

Con apoyo de personal de Operaciones de Fronteras Alto Paraná (OFAP), se decomisaron 34 bultos dispersos en el área y otros seis dentro del rodado. En total, el conteo arrojó 541 panes de droga con un peso superior a los 491 kilos, equivalentes a un valor de mercado superior a 2.400 millones de pesos.

Además, durante la verificación del vehículo se constató que el número de chasis no coincidía con el dominio colocado. Luego, mediante el Comando Tripartito de la Triple Frontera y la Policía Nacional de Paraguay, se confirmó que la camioneta tenía pedido de secuestro por robo en el estado de Río Grande do Sul, Brasil, desde el 21 de septiembre.

En la causa intervienen la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

