Personal de la Prefectura Naval Argentina halló sin vida a una mujer que se encontraba desaparecida mientras practicaba buceo deportivo en Puerto Madryn, tras un amplio operativo de búsqueda desplegado por aire, agua y tierra en inmediaciones del Parque Submarino.

Ads

El cuerpo pertenecía a Sofía Devries, argentina de 23 años, y fue localizado por personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, que operaba a bordo del guardacostas GC-65 “Martín García”, con el apoyo de un vehículo operado de forma remota perteneciente a la empresa MARISCOPE Argentina S.A.

La víctima fue encontrada a una profundidad aproximada de 25 metros. Tras el hallazgo, se dio intervención a la autoridad judicial competente para continuar con las actuaciones correspondientes.

Ads

Puede interesarte

El operativo se inició luego de que Prefectura recibiera una alerta por la desaparición de la joven, quien integraba un grupo que participaba de una excursión de buceo a unos 3,5 kilómetros de la dependencia local. Al finalizar la actividad, sus acompañantes advirtieron que no lograban localizarla y se activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate.

Ante esta situación, se desplegó un amplio operativo en la zona del último punto conocido, con medios de superficie, terrestres y personal especializado para cubrir de manera integral el área de búsqueda.

Ads

Participaron el guardacostas GC-65 “Martín García”, la embarcación semirrígida SR-5507 y las motos de agua MA-338 y MA-339, además de dos camionetas y un cuatriciclo afectados a las tareas en tierra. En total, intervinieron 60 efectivos especializados en búsqueda, rescate y buceo, que trabajaron de forma coordinada hasta dar con la persona desaparecida.