El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 1732 del río Paraná, en la zona conocida como Mbopicuá, cuando personal de la fuerza detectó el cruce de un bote a remos proveniente de la costa paraguaya, cargado con varios bultos.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron la embarcación embicada en la ribera y en su interior numerosos paquetes rectangulares. Durante un rastrillaje en la zona también se encontraron más bultos ocultos entre la vegetación.

En total, se secuestraron 14 bultos que contenían sustancias ilícitas, con un peso superior a los 332 kilogramos. El valor de la carga fue estimado en más de 1.258 millones de pesos.

Interviene en la investigación la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la doctora Viviana Alejandra Vallejos, quien dispuso el secuestro de la droga, del bote utilizado para el cruce y el labrado de las actuaciones judiciales correspondientes.

