Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) participó este martes de un operativo ambiental que permitió devolver a su hábitat natural a “Ramona”, una tortuga verde marina que había sido rehabilitada tras ser hallada varada semanas atrás en el Río de la Plata.

La restitución se llevó a cabo en aguas de Mar del Plata, luego de un proceso de recuperación encabezado por el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikén, institución que recibió al ejemplar luego de su derivación desde Zoonosis Quilmes.

Durante la mañana, efectivos de la Autoridad Marítima Nacional, junto a especialistas de la fundación, trasladaron a la tortuga a bordo del guardacostas GC-72 “Buenos Aires”, navegando aproximadamente 2,5 millas náuticas mar adentro, equivalentes a unos cinco kilómetros de la costa.

Al arribar al punto indicado por los expertos, el animal fue colocado cuidadosamente en el mar. La maniobra fue acompañada por tres nadadores de rescate de la Prefectura, quienes se aseguraron de que el regreso al agua se realizara de manera segura y sin riesgos para el ejemplar.

Una vez liberada, “Ramona” comenzó a nadar con normalidad, completando así un proceso de rehabilitación que se había iniciado el 4 de diciembre, cuando fue encontrada en la ribera en condiciones que impedían su supervivencia en estado salvaje.

Durante su estadía en la Fundación Temaikén, la tortuga fue evaluada y alojada en un ambiente especialmente preparado dentro del acuario. Allí evolucionó favorablemente, con una dieta específica diseñada por un equipo de nutrición, hasta alcanzar el peso y las condiciones necesarias para recibir el alta médica.

Desde la fundación destacaron que el ejemplar, de aproximadamente 4,5 kilos, fue marcado con un sistema internacional de identificación, lo que permitirá realizar un seguimiento de su desplazamiento y aportar información clave para futuras acciones de conservación de la especie.

Con este operativo, la Prefectura Naval Argentina volvió a reafirmar su compromiso con la protección del medioambiente marino y la preservación de las especies, en el marco de su rol como Autoridad Marítima Nacional.