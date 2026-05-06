La Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó un operativo en Mar del Plata y detuvo a un hombre que era investigado en una causa por infracción a la Ley 26.364, normativa que tiene como objetivo la prevención y sanción de la trata de personas, como así también la asistencia a sus víctimas.

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Tras una investigación de larga data llevada adelante por la propia Autoridad Marítima Nacional, que tuvo su origen a partir de una declaración recepcionada por la Autoridad Judicial en Cámara Gesell, los miembros de la fuerza concretaron este martes una orden de allanamiento y detención emanada por el Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal Nº 8 del Dr. Pablo Dallera; y la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el Dr. Santiago Eyherabide.

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En este marco, se llevó adelante un procedimiento en una vivienda del barrio Cerrito y San Salvador que permitió detener a un hombre de 49 años, de nacionalidad argentina, acusado de extorsionar a mujeres que ejercían la prostitución en la ciudad, una de las cuales radicó la denuncia que originó la investigación.

Asimismo, en el inmueble se secuestraron dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa, arrojando el aforo total de lo incautado un valor aproximado de 1.650.000 pesos.

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El magistrado interviniente ordenó que el acusado sea alojado en la sede local de la Prefectura hasta que este miércoles por la mañana fuera citado a declarar.