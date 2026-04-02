Dos hombres ingresaron el martes al mediodía al comercio Jade, en calle San Martín al 2600, sustrajeron mercadería y amenazaron con un cuchillo a un empleado que intentó detenerlos.

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Personal de Prefectura Naval, alertado por una llamada al 911, los localizó en inmediaciones de Luro y Mitre y los aprehendió.

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Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo de mesa tipo serrucho. Según la fiscalía, fue el arma utilizada para intimidar a la víctima.

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Los detenidos, de 52 y 25 años, quedaron a disposición de la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Vicente, quien dispuso la formación de causa por robo agravado por uso de arma. Ambos fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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