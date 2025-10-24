La Prefectura Naval Argentina continúa desplegando en Mar del Plata distintas acciones dinámicas con el objetivo de que las embarcaciones que sufren averías puedan solucionar rápidamente sus inconvenientes, ser inspeccionadas y retornar a sus tareas, garantizando así una navegación segura.

Según informaron desde la fuerza, en lo que va del año se registraron más de 50 embarcaciones con distintos inconvenientes técnicos dentro de la jurisdicción local. En todos los casos, la Autoridad Marítima brindó asistencia, información y mecanismos de control para que el 100% de los buques regularizara su situación y volviera a operar conforme a las medidas de seguridad vigentes.

Cuando un buque reporta una avería, el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Prefectura se comunica de inmediato con los inspectores especializados para determinar el tipo de inconveniente y definir los pasos a seguir para su reparación.

Un caso reciente fue el del buque que sufrió un incendio el pasado 3 de septiembre mientras se encontraba amarrado en el puerto marplatense. En ese momento, personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) de la PNA intervino para controlar las llamas. Al día siguiente comenzaron las tareas periciales y, tras las reparaciones correspondientes y las pruebas exigidas por la Autoridad Marítima Nacional, la embarcación volvió a navegar a mediados de octubre, menos de un mes después del siniestro.

Actualmente, la Prefectura Mar del Plata realiza un promedio de 15 inspecciones diarias, y más de 2.500 por año, con un plantel de expertos en electricidad, radio, armamentos, maquinaria y casco, entre otras áreas.

Además, la fuerza participa activamente en la revisión de los procesos de construcción de buques, acompañando a los astilleros locales para garantizar que las nuevas embarcaciones cumplan con las normas técnicas y de seguridad antes de incorporarse a la matrícula nacional.