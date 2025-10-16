Prefectura desbarató un punto de venta de droga y detuvo a una mujer
El operativo, ordenado por la Justicia Federal, permitió el secuestro de estupefacientes valuados en más de un millón de pesos y la aprehensión de una mujer.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante un operativo en un barrio periférico de Mar del Plata, que culminó con la detención de una mujer y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, con intervención de la Secretaría Penal Nº 6, a cargo de la Dra. Estela Diana Duvidio.
Durante el procedimiento, la Autoridad Marítima incautó más de 29 gramos de droga, distribuidos en 53 envoltorios listos para su comercialización, además de dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y material para el corte y fraccionamiento de las sustancias, todo ello valuado en más de un millón de pesos.
La mujer fue puesta a disposición de la Justicia Federal, mientras que los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo para continuar con las actuaciones correspondientes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión