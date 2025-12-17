La Prefectura Naval Argentina abrió en todo el país el llamado a concurso para incorporar técnicos de distintas especialidades al Cuerpo Auxiliar, quienes ingresarán en 2026 con estado policial y los grados de marinero, cabo segundo o cabo primero.

La convocatoria estará vigente desde el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero de 2026 y está destinada a personas que cuenten con título habilitante en las especialidades requeridas.

Entre los requisitos principales figuran: ser argentino nativo o por opción, tener entre 18 y 28 años, no haber sido dado de baja de otras fuerzas armadas, de seguridad o policiales, aprobar las evaluaciones de idoneidad y reunir las condiciones psicofísicas exigidas.

Desde la fuerza informaron que los postulantes pueden consultar el detalle de las vacantes, la documentación necesaria y los pasos del proceso de inscripción a través del sitio web oficial de la Prefectura Naval Argentina.

Ante cualquier consulta, se encuentra disponible el teléfono (11) 4318-7400, internos 2503/2504, o el correo electrónico [email protected].

