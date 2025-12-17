Prefectura abrió la inscripción para técnicos que ingresarán como suboficiales en 2026
El listado completo de especialidades buscadas para el ciclo 2026 se encuentra publicado en el portal oficial del organismo.
La Prefectura Naval Argentina abrió en todo el país el llamado a concurso para incorporar técnicos de distintas especialidades al Cuerpo Auxiliar, quienes ingresarán en 2026 con estado policial y los grados de marinero, cabo segundo o cabo primero.
La convocatoria estará vigente desde el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero de 2026 y está destinada a personas que cuenten con título habilitante en las especialidades requeridas.
Entre los requisitos principales figuran: ser argentino nativo o por opción, tener entre 18 y 28 años, no haber sido dado de baja de otras fuerzas armadas, de seguridad o policiales, aprobar las evaluaciones de idoneidad y reunir las condiciones psicofísicas exigidas.
Desde la fuerza informaron que los postulantes pueden consultar el detalle de las vacantes, la documentación necesaria y los pasos del proceso de inscripción a través del sitio web oficial de la Prefectura Naval Argentina.
Ante cualquier consulta, se encuentra disponible el teléfono (11) 4318-7400, internos 2503/2504, o el correo electrónico [email protected].
