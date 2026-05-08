La Prefectura Naval Argentina lanzó una nueva convocatoria para incorporar aspirantes a sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales de cara al ciclo lectivo 2027. La inscripción ya se encuentra habilitada y podrá realizarse de forma virtual hasta el próximo 31 de agosto.

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La propuesta está dirigida a jóvenes argentinos interesados en desarrollar una carrera dentro de la fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Entre los requisitos, se solicita ser argentino nativo o por opción, tener entre 17 y 22 años para la Escuela de Oficiales y entre 17 y 27 para la de Suboficiales, además de contar con estudios secundarios completos o constancia de alumno regular.

También deberán aprobar evaluaciones físicas, médicas y psicológicas, además de no registrar antecedentes penales ni causas judiciales. La primera etapa del proceso incluye la carga de documentación personal y un curso de nivelación virtual con contenidos de Matemática, Inglés y conocimientos generales vinculados a la fuerza.

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La Prefectura cumple funciones vinculadas a la seguridad en mares, ríos, lagos navegables, puertos y fronteras, además de participar en operativos contra el narcotráfico, el contrabando y la pesca ilegal. Dentro de la institución trabajan pilotos, navegantes, buzos, bomberos y especialistas en distintas áreas técnicas y operativas.

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