A días de cumplir 24 años de trabajo ininterrumpido, Posada del Inti, una de las organizaciones más reconocidas de la ciudad en prevención, asistencia e integración social, lanzó una fuerte advertencia sobre la realidad que atraviesan los barrios de Mar del Plata.

Fabián Messina, referente de la institución que agrupa a casi 90 profesionales, operadores y talleristas, el consumo problemático diálogo con El Marplatense sobre el consumo en la ciudad: “Crece año tras año y se vuelve cada vez más complejo”.

El especialista detalló que las consultas ya no se limitan a sustancias ilícitas: “Hoy recibimos casos de consumo de psicofármacos, alcohol, pantallas y un aumento enorme de deudas por juegos online. No trabajamos sobre la sustancia en sí, sino sobre el vacío emocional y la vulnerabilidad que hace que una persona busque llenarse con algo tóxico”, señaló.

La entrevista se dio en un contexto marcado por dos muertes por presuntos ajustes de cuentas en barrios periféricos como Las Américas y Santa Rita. Ante la consulta sobre si existe una tendencia particular en estas zonas, Messina fue categórico: “Lo que pasa en la periferia es lo mismo que pasa en la vieja terminal, en la nueva terminal o en cualquier rincón de la ciudad. Mar del Plata vive un proceso de conurbanización desde hace más de una década”.

Según advirtió, no sólo creció el consumo, sino también la violencia vinculada al narcomenudeo. “En una manzana hay uno o dos puntos de venta. Hay complicidad, impotencia y una inacción política evidente. No existe un programa de prevención ni de asistencia a nivel municipal, provincial o nacional. La ciudad está a la deriva”, afirmó con crudeza.

Para el referente de Posada del Inti, el diagnóstico es claro, pero la salida requiere decisión política. “Necesitamos una articulación real de políticas públicas. Mar del Plata es una ciudad grande, atravesada por problemas grandes, y los dirigentes deben estar a la altura. Hoy se discuten trapitos y videos para TikTok mientras la problemática de fondo se agrava”.

Finalmente, Messina insistió en que la tarea central de la ONG es acompañar singularidades, no estadísticas. “Cada persona llega buscando algo para llenar un vacío. Nuestro trabajo es correr la sustancia del centro y conectar con lo que a esa persona le está pasando. Pero sin un compromiso del Estado, esto sólo va a escalar”, concluyó.