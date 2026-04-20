Un hombre de 29 años fue aprehendido acusado de portación ilegal de arma de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras un procedimiento realizado por personal de la Comisaría 12da en la zona de avenida Colón y Termas de Río Hondo.

Ads

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del 19 de abril, cuando efectivos del Comando de Patrullas, en recorrida preventiva, detectaron un Volkswagen Suran estacionado con un hombre en su interior. Según se informó, los policías observaron a simple vista una importante suma de dinero y un arma de fuego debajo del asiento del conductor.

Puede interesarte

Ante esa situación, los efectivos aprehendieron al sospechoso y secuestraron el vehículo. También incautaron $759.500 en efectivo, un revólver Taurus Magnum calibre .357 sin numeración visible, con cinco municiones intactas, un handy marca Baofeng, 66,54 gramos de presunta cocaína y un teléfono celular.

Ads

La causa quedó en manos de la UFIJE de Estupefacientes, que dispuso la formación de actuaciones por los delitos de portación ilegal de arma de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El aprehendido fue trasladado junto con las actuaciones y los elementos secuestrados a sede judicial.

Ads