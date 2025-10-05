Según datos recopilados porla BBC, las denuncias por infestaciones aumentaron en los últimos cinco años y el fenómeno se relaciona tanto con hábitos humanos, como la acumulación de basura y el consumo masivo de comida rápida, como con factores climáticos que favorecen su reproducción.

En el Reino Unido, los ayuntamientos recibieron más de 500.000 reportes de infestaciones entre 2023 y mediados de 2024. La Asociación Británica de Control de Plagas confirmó que más de la mitad de las empresas del sector notaron un incremento en las llamadas por actividad de roedores.

Se estima que la población de ratas en el país oscila entre 10 y 120 millones, aunque las cifras reales son imposibles de precisar por sus hábitos nocturnos y subterráneos.

Un estudio publicado en la revista Science Advances analizó 16 ciudades y encontró un patrón claro: donde más subió la temperatura, más creció la presencia de ratas.

En Washington D.C. se detectó un aumento cercano al 400%, en San Francisco del 300%, en Toronto del 180% y en Nueva York del 160%. Los inviernos más cálidos permiten que las hembras, que pueden tener hasta seis camadas al año con hasta 12 crías cada una, mantengan un ritmo reproductivo casi ininterrumpido.

Los especialistas advierten que no todo se explica por el clima: la basura acumulada en calles y patios, los contenedores desbordados, la mala disposición de residuos y las obras viales que alteran la red de alcantarillado generan un ecosistema ideal para los roedores. Además, la resistencia genética a los venenos tradicionales complica aún más el control de la plaga.

Frente a este panorama, las ciudades están probando estrategias innovadoras. En Nueva York, por ejemplo, se nombró una “zar de las ratas” que impulsó el uso obligatorio de contenedores herméticos, patrullas barriales educativas y fuertes multas por malas prácticas. Allí, los primeros resultados mostraron que reducir la fuente de alimento es la medida más efectiva para frenar su expansión.

Con el crecimiento de la urbanización y el aumento de las temperaturas, expertos insisten en que el control de las ratas dependerá menos de los venenos y más de un cambio de hábitos colectivos: manejar mejor los residuos, sellar accesos en viviendas y concientizar a la población. De lo contrario, advierten, las ciudades seguirán siendo terreno fértil para una de las plagas más persistentes de la historia.

Fuente: BBC