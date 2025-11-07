La segunda audiencia del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fue suspendida debido a un corte de luz en el Tribunal de San Isidro. Según trascendió, el desperfecto se originó por una filtración de agua proveniente del sistema de aire acondicionado.

La jornada se reanudará el próximo lunes a las 09:00, con las declaraciones de los magistrados Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes integraban junto a Makintach el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Antes de la interrupción, prestaron testimonio los fiscales Carolina Asprella y José Amallo, quienes investigan a la jueza en la causa penal que se tramita en la UFI N°1 de San Isidro. Makintach está imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, con relación al proyecto audiovisual que motivó el escándalo.

El caso tomó notoriedad pública a fines de mayo, cuando se difundieron imágenes de la jueza en los pasillos del tribunal de Ituzaingó 340, brindando una entrevista en su despacho y participando de una audiencia del debate oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista. Ese proceso fue declarado nulo y se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Makintach presentó su renuncia al gobernador Axel Kicillof, quien aún no se expidió al respecto. Por lo tanto, será el jury el que determine si corresponde su destitución. En paralelo, la Universidad Austral resolvió suspenderla de manera inmediata de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho.

Fuente: con información de DIB