El Club Kimberley volvió a brillar en el Campeonato Provincial de Natación por equipos y se alzó, por tercer año consecutivo, con el título del certamen disputado en el Natatorio Municipal Antonio Zorrilla. Bajo la conducción de Federico Ané, Facundo Conforti, Rodrigo Nieto y Milagro Fernández Timberio, el equipo sumó 1825 puntos, superando a Once Unidos (1579) y Estudiantes de La Plata (1423), que completaron el podio.

Con una delegación de 64 nadadores, el “Dragón” se impuso entre más de mil competidores que participaron del torneo entre el jueves 13 y el domingo 16. A lo largo de las jornadas, el club marplatense mantuvo un rendimiento sostenido, logrando una destacada cantidad de podios y consolidando su liderazgo en cada jornada.

En cuanto a los desempeños individuales, sobresalió Catalia Acacio, quien se coronó en las pruebas de 50, 100 y 200 metros pecho tanto en la categoría juvenil como en la absoluta, y obtuvo el segundo puesto en los 800 metros libres. También se destacó Clara Campo de Paoli, quien logró el oro en 100 libres (y el tercer puesto en la categoría absoluta), la plata en 50 libres y el bronce en 50 mariposa y 200 libres.

En la rama masculina, Lorenzo García se impuso con tres medallas doradas en las pruebas de pecho (50, 100 y 200 metros) en la categoría mayores. Por su parte, Juan Ignacio Méndez sumó tres podios en la misma categoría: segundo en 200 espalda y tercero en 100 espalda y 1500 libres. Además, el cadete Juan Martín French obtuvo dos oros en 100 y 200 mariposa, mientras que Iñaki Cajaravilla Zubillaga fue tercero en 1500 libres entre los juniors.

Entre los nadadores Promocionales, se destacaron los infantiles Leonel Rodríguez Fink, con cinco medallas doradas (200 combinados, 50, 100 y 400 libres, y 100 pecho), y Valentino Prieto Fernández, quien logró dos oros (50 y 100 espalda) y tres bronces (200 combinados, 50 y 100 libres).

