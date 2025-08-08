Debido a tareas de recambio de luminarias, la Municipalidad informó que se dispondrán cortes de tránsito programados este sábado 9 de 07:00 a 14:00, sobre Bolívar, entre Buenos Aires y La Rioja, a cargo del Ente de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL). Asimismo, estas tareas generarán modificaciones en los recorridos de varias líneas de colectivos.

Los cortes afectarán el tramo mencionado de la calle Bolívar, por lo que se recomienda a los conductores planificar rutas alternativas durante el horario indicado. Se trabaja para “minimizar las molestias y garantizar la seguridad vial”, indicaron desde el EMVIAL.

Debido a estas tareas, las líneas de colectivos 531, 532, 542, 551, 552, 553, 562, 571 y 573 sufrirán desvíos desde la intersección de Buenos Aires y Moreno, continuando por esta última hasta retomar sus recorridos habituales.

En ese sentido se indicaron las intersecciones por las que continuarán sus recorridos las diversas líneas: en Corrientes, 531 y 532; en Santiago del Estero, 542, 562 y 571; en San Luis, 551 y 553; y en La Rioja, 552 y 573.

