Cada 18 de mayo se conmemora en Argentina el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios más representativos del país y que forma parte de la identidad nacional desde los tiempos de la Revolución de Mayo.

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La escarapela celeste y blanca fue reconocida oficialmente en 1812 por el Primer Triunvirato, a pedido de Manuel Belgrano, quien buscaba distinguir a las tropas patriotas de las realistas en medio del proceso independentista. El 18 de febrero de ese año se aprobó su uso, aunque la fecha conmemorativa se estableció mucho tiempo después.

El Día de la Escarapela comenzó a celebrarse oficialmente en 1935, impulsado por el Consejo Nacional de Educación, con el objetivo de fortalecer el sentimiento patrio en las escuelas y mantener vigente uno de los emblemas nacionales más utilizados por los argentinos.

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Aunque suele verse especialmente durante la Semana de Mayo y en fechas patrias, la escarapela puede utilizarse durante todo el año. Tradicionalmente se lleva en el lado izquierdo del pecho, cerca del corazón, como una forma de expresar pertenencia e identidad nacional.

Si bien no existe una certeza absoluta sobre el origen de sus colores, una de las versiones más difundidas sostiene que el celeste y blanco ya eran utilizados por los criollos durante las Invasiones Inglesas y luego fueron adoptados por los revolucionarios de Mayo.

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Con el paso del tiempo, la escarapela se convirtió en uno de los símbolos más queridos por los argentinos, junto a la bandera, el himno y el escudo nacional.