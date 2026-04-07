La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) volvió a solicitar una suba del boleto y fundamentó el pedido en un fuerte desequilibrio económico del sistema. Según indicaron, la tarifa actual ya no alcanza para cubrir los costos operativos, lo que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio.

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Uno de los principales factores señalados es el aumento de los insumos básicos, especialmente el combustible, que registró subas recientes y representa una porción significativa del costo total. A esto se suma el incremento salarial del sector, que elevó considerablemente los gastos en personal, uno de los componentes más importantes dentro de la estructura del transporte.

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Las empresas también apuntan a la caída en la cantidad de pasajeros pagos en los últimos años. Según detallaron, el sistema perdió más del 25% de usuarios que abonan el boleto, mientras creció el número de beneficiarios con tarifa social y de pasajeros que viajan gratuitamente, lo que reduce los ingresos reales del sistema.

En ese sentido, remarcaron que actualmente cerca de la mitad de los usuarios cuenta con descuentos del 55% en la tarifa, cuyo reintegro estatal llega con demoras de hasta 90 días. Además, señalaron que más del 25% de los pasajeros no paga boleto y no existe una compensación directa por ese servicio.

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Otro punto clave es el impacto de la inflación y la cotización del dólar, que encarece repuestos, unidades y mantenimiento. Todo este escenario, aseguran, genera una brecha del 66% entre los ingresos actuales y los costos reales del sistema. Por eso, desde CAMETAP insisten en la necesidad de una actualización tarifaria que permita sostener el servicio en Mar del Plata.