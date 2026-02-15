El carnaval, esa fiesta llena de colores, música y desfiles que se observa cada año en muchas partes del mundo, tiene un trasfondo muy antiguo que va más allá de ser solo una celebración popular antes de la Cuaresma cristiana. Históricamente, esta tradición combina prácticas de distintas culturas y épocas, con celebraciones que se remontan a festivales paganos de la antigüedad y que luego fueron incorporadas por la liturgia cristiana como un momento de alegría antes del periodo de reflexión y abstinencia previo a la Pascua.

El nombre “carnaval” podría derivar de la expresión latina carne levare o carnelevarium, que significa dejar de lado la carne, en referencia a la costumbre de renunciar a alimentos ricos antes del inicio de la Cuaresma.

Aunque los orígenes no están completamente claros, algunos estudiosos señalan que tradiciones similares se celebraban desde la antigua Roma, como las Saturnales, en las que la sociedad rompía con las normas habituales para dar paso a un ambiente festivo, y otras podrían incluso remontarse a prácticas de la antigüedad en Egipto.

Con el paso del tiempo, el carnaval evolucionó y adoptó diferentes formas en distintas regiones. Hoy en día se festeja en más de cincuenta países, desde las comparsas y sambas de Brasil hasta los desfiles elaborados en Italia, pasando por celebraciones populares en el Caribe, Europa y América Latina, cada una con tradiciones y estilos propios.

La mezcla de elementos culturales, religiosos y sociales ha hecho que el carnaval sea una de las fiestas más extendidas y vibrantes del mundo, donde la música, el baile y los disfraces se unen para marcar la antesala de la Cuaresma con un espíritu de fiesta y comunidad.

