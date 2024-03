El precio de la lechuga sorprendió a los distintos consumidores de Mar del Plata, ya que se han registrado grandes subas y el kilo ronda los 8500 pesos. Sin embargo no es el único aumento que hubo en estos días.

Respecto a las razones de este cambio, Ricardo Velimirovich, titular de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón, manifestó en diálogo con El Marplatense que “hubo un problema climatológico en el centro de la Provincia hasta la ciudad de La Plata, nosotros en este momento abastecemos a gran parte del Mercado Central de Buenos Aires”.

Por lo que “no hay producción suficiente en Mar del Plata e hizo que, al haber poco producto, levantaran los precios”. Esto se suma a que “se han perdido algunas de las producciones locales y esas personas están tratando de buscar productos en la ciudad”, señaló.

Además Mar del Plata no ha escapado de las inclemencias climáticas, ya que hace un mes “se estropeó toda la lechuga y veníamos con un costo que no cubría la producción, porque estaban muy por debajo, e hizo que se resembrara mucho menos. Ahora el clima con la baja de temperatura, hace que no crezca”.

Sin embargo, esta situación tampoco beneficia a los productores debido a que “al estar tan alto, no hay posibilidades de vender. No se beneficia nadie”, declaró.

Con todo este análisis, se puede concluir que “estamos en una situación que no va a mejorar rápidamente, por lo que tendremos un bache hasta que podamos tener más lechuga en Mar del Plata”, explicó.

A pesar de que la ciudad ya empezó a sembrar las variedades de invierno, “que van a tardar más de 60 días en crecer”. Velimirovich aseguró que “el mal tiempo y la demanda de Gran Buenos Aires, llevándose productos de Mar del Plata, hicieron que baje la cantidad de stock por lo que automáticamente aumenta el precio y eso lo hacen los mercados, no precisamente los productores”.

Por lo que “esto va a pasar con otros productos porque la afectación fue fuerte, en la lechuga y el tomate es donde más se notan, pero los faltantes van a estar todos”, finalizó.