Es muy frecuente que quienes tienen mascotas observen a sus perros o gatos masticando pasto o hierba durante sus paseos o en el jardín. Aunque este comportamiento suele verse con naturalidad, hay diversas razones detrás de él y no siempre significa que el animal esté enfermo.

Ads

Los especialistas señalan que tanto perros como gatos pueden comer pasto simplemente porque es un comportamiento común en muchas mascotas y no necesariamente indica un problema de salud. Esto se relaciona con instintos heredados de sus ancestros y con la forma en que exploran su entorno.

En algunos casos, las mascotas comen pasto sin que esto genere consecuencias negativas, pero es importante prestar atención a ciertos detalles. Por ejemplo, si tras ingerir pasto el animal vomita con frecuencia, tiene diarrea, pierde el apetito o muestra cambios de comportamiento, podría ser señal de que algo no está bien y conviene consultar con un veterinario.

Ads

Asimismo, los expertos advierten que algunas plantas pueden ser tóxicas para los animales, especialmente si se ingieren en grandes cantidades o pertenecen a especies que no son seguras para mascotas. Ante la duda sobre si una planta puede causar daño, siempre es recomendable buscar la opinión de un profesional.

Ads

En resumen, aunque masticar pasto es un hábito común y muchas veces inofensivo en perros y gatos, los dueños deben estar atentos a signos que puedan indicar molestias o problemas de salud, y consultar al veterinario cuando sea necesario.