¿Por qué algunos perros y gatos comen pasto y cuándo hay que consultar al veterinario?
Aunque es una conducta habitual, puede tener distintas explicaciones. Especialistas señalan que en la mayoría de los casos no representa un problema, pero advierten que hay señales a las que prestar atención y situaciones en las que conviene hablar con un especialista.
Es muy frecuente que quienes tienen mascotas observen a sus perros o gatos masticando pasto o hierba durante sus paseos o en el jardín. Aunque este comportamiento suele verse con naturalidad, hay diversas razones detrás de él y no siempre significa que el animal esté enfermo.
Los especialistas señalan que tanto perros como gatos pueden comer pasto simplemente porque es un comportamiento común en muchas mascotas y no necesariamente indica un problema de salud. Esto se relaciona con instintos heredados de sus ancestros y con la forma en que exploran su entorno.
En algunos casos, las mascotas comen pasto sin que esto genere consecuencias negativas, pero es importante prestar atención a ciertos detalles. Por ejemplo, si tras ingerir pasto el animal vomita con frecuencia, tiene diarrea, pierde el apetito o muestra cambios de comportamiento, podría ser señal de que algo no está bien y conviene consultar con un veterinario.
Asimismo, los expertos advierten que algunas plantas pueden ser tóxicas para los animales, especialmente si se ingieren en grandes cantidades o pertenecen a especies que no son seguras para mascotas. Ante la duda sobre si una planta puede causar daño, siempre es recomendable buscar la opinión de un profesional.
En resumen, aunque masticar pasto es un hábito común y muchas veces inofensivo en perros y gatos, los dueños deben estar atentos a signos que puedan indicar molestias o problemas de salud, y consultar al veterinario cuando sea necesario.
