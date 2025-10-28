En la lucha por no descender cada uno hace lo que tiene a su alcance. Dentro de la cancha, con tácticas y estrategias diferentes los equipos involucrados buscan la permanencia en Primera División. Y en los escritorios, también.

Aldosivi pidió que le descuenten tres puntos a Godoy Cruz, justamente la misma cantidad que contempla la distancia entre ambos en la tabla anual (los mendocinos acumulan 27 puntos y los marplatenses, 24). Si el Tribunal de Disciplina de la AFA resuelve como pide el Tiburón, el equipo de Farré dependería de sí mismo para salvarse: ganando todos los partidos que le quedan, cumple el objetivo.

El pedido corresponde a un partido de Godoy Cruz ante San Lorenzo en 2024 y otro contra Talleres en 2025. En primera instancia, por los hechos de violencia en ambos encuentros, al Tomba le sacaron tres puntos. Pero se los devolvieron en el transcurso de la temporada.

Con la soga en el cuello de los dos clubes, la dirigencia mendocina cambió el rumbo contratando al Turco Asad. Sin embargo, podría ser insuficiente la decisión deportiva si en el escritorio pierde la ventaja. ¿Cómo resolverá la AFA?

