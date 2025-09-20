Con un triunfo contundente, la fórmula integrada por Mónica Biasone y Marina Sánchez Herrero se impuso en las elecciones universitarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP): fueron 78 votos para Transformación Universitaria frente a 46 de Soberanía Universitaria y 2 abstenciones.

Esta victoria, la más amplia desde la instauración del actual sistema electoral, marca un hito al colocar por primera vez a dos mujeres al frente del rectorado.

Los datos provisorios revelan una participación significativa: 4433 estudiantes, 2265 docentes, 2446 graduados y 713 nodocentes. Estos comicios definen la nueva conducción de la universidad para el período 2025-2029.

Transformación Universitaria obtuvo victorias decisivas en el Colegio Illia, Ciencias Agrarias, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Medicina y Ciencias de la Salud, y Servicio Social. En contraste, Soberanía Universitaria triunfó en Humanidades, Psicología y Arquitectura.

La Universidad informó que en las próximas horas se publicarán los resultados finales de decanatos, vicedecanatos y Consejos Académicos. Asimismo, se definirán las conducciones de los Centros de Estudiantes, donde el reformismo se anticipa con una amplia mayoría en el claustro estudiantil.

Por primera vez, el proceso incluyó la elección del Consejo Académico de la Facultad de Medicina, que en noviembre designará a su primer decano. De acuerdo con el Estatuto de la UNMDP, las elecciones renuevan cada dos años a los representantes de los cuerpos en los órganos de gobierno, mientras que cada cuatro años se eligen las autoridades unipersonales de la universidad y las unidades académicas.

En noviembre, la Asamblea Universitaria -compuesta por 126 miembros- se reunirá para formalizar los resultados e iniciar oficialmente la nueva etapa institucional. Biasone y Sánchez Herrero asumirán sus cargos en diciembre próximo.