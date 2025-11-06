La empresa Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) avanza con un plan integral de restauración y mejoras en la emblemática Torre Tanque (Falucho y Mendoza), edificio declarado Monumento Histórico Nacional y símbolo de la provisión de agua en Mar del Plata. Las tareas permitirán recibir la temporada de verano con un espacio completamente renovado, preparado para recibir a residentes y turistas.

El proyecto contempla intervenciones destinadas a preservar y embellecer este patrimonio arquitectónico que continúa en funcionamiento. Entre las acciones previstas se incluyen: hidrolavado de fachada, restauración de muros, trabajos de zinguería, pintura general e instalación de nueva iluminación, entre otras mejoras.

Durante el desarrollo de las obras, la Torre Tanque permanecerá momentáneamente cerrada al público. La reapertura será anunciada una vez finalizadas las tareas.

“En OSSE decimos que ya activamos el ‘Modo Verano’. Además de las mejoras en la infraestructura de los tres servicios para acompañar la mayor demanda, consideramos que la Torre Tanque es uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad. Por eso estamos embelleciéndola para que todos puedan disfrutarla en su máximo esplendor”, expresó Carlos Katz, presidente de la empresa.

Desde OSSE destacaron que la ejecución de estas obras es posible gracias al aporte del público visitante, a través de la adquisición de entradas, y que el objetivo principal es garantizar dos condiciones esenciales: funcionalidad y seguridad.

“Poner en valor el patrimonio local es una tarea permanente. Conservación, protección y desarrollo turístico deben ir de la mano si queremos que la Torre Tanque siga siendo el ícono que es desde su inauguración, el 30 de enero de 1943”, subrayaron desde la institución.