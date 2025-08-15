En una continuidad de la reunión que mantuvieron días atrás en el Centro Operativo de Monitoreo (COM), comerciantes de la ciudad se reunieron ayer con autoridades judiciales y del área de seguridad de la Provincia. Fue en la sede de la UCIP, donde se hizo extensivo el reclamo por mayores medidas de seguridad ante los constantes robos y destrozos que suceden a toda hora del día y en diferentes puntos de Mar del Plata.

El encuentro, facilitado por el gobernador Axel Kicillof contó con la participación del subsecretario de Fiscalización y Control policial de la provincia de Buenos Aires, Andrés Escudero, quien concurrió a la ciudad con toda la cúpula policial, encabezada por el superintendente comisario mayor Juan Olmos, el comisario mayor Norberto Charadía y el nuevo jefe departamental de policía, comisario inspector Cristian Fontana.

El objetivo del encuentro fue aportar proactividad en el tratamiento de la seguridad en los comercios de la ciudad. Durante más de tres horas, primero con una reunión entre los enviados del Ministerio de Seguridad y directivos de la UCIP, y luego sumando a las autoridades policiales y comerciantes de diferentes zonas comerciales de la ciudad como Juan B. Justo, 12 de Octubre, San Juan, Microcentro, Constitución y Tejedor expusieron las realidades y diferentes problemáticas de sus respectivas áreas. A su vez, las autoridades policiales compartieron sus formas de trabajo.

“Este diálogo constructivo permitió coordinar rápidamente acciones futuras a llevar a cabo en post de mejorar los niveles de seguridad en los comercios, y se empezaron a articular o diseñar políticas de prevención con la colaboración activa de los comerciantes, marcando un paso proactivo para la seguridad comercial en la ciudad”, aseguraron fuentes de la organización.

Esta reunión se dio en el marco de una serie de cambios en la cúpula de seguridad de la ciudad, donde recientemente fue removido el titular de la Jefatura Departamental, Edgardo Vulcano, quien fue reemplazado por el comisario inspector Cristian Daniel Fontana.

Como se indicó, días atrás comerciantes del centro de la ciudad se reunieron en el Centro Operativo de Monitoreo con Rodrigo Gonçalves y otro integrante del equipo, donde le plantearon la problemática que enfrentan. Tras ese encuentro, los damnificados reconocieron que “escucharon atentamente y luego brindaron una devolución puntual sobre cada uno de los temas tratados en la mesa de trabajo”.

Según tuvieron acceso los comerciantes, se estaría gestionando el arribo de Fuerzas Federales a la ciudad para intentar paliar esta problemática. “Estamos dispuestos a colaborar en cualquier acción que se necesite, ya que nuestro único objetivo es que las cosas mejoren por un bien común”, dijeron en aquella ocasión los manifestantes.