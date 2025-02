Con gira internacional incluida y aclamada por el público, tanto en Argentina como en Europa, la obra “El Brote”, ha logrado posicionarse como una de las piezas teatrales que constituyen una cita obligada.

En diálogo con El Marplatense, Roberto Peloni y Emiliano Dionisi, protagonista y director respectivamente de la obra se refirieron al teatro Tronador, Mar del Plata y su trabajo que hoy los tiene alojados en “La Feliz”.

2Conocimos el Tronador hace muchos años, pero sin la remodelación. Así que nos encontramos con otra sala. Además, en una ciudad como Mar del Plata, que tiene historia teatral, merece estos espacios, merece tener muchas salas así, muy equipadas y preparadas para la gente", coincidieron Peloni y Dionisi.

Respecto a la relación con la ciudad, Dionisi, dijo: “Siempre el teatro se va a acercar a Mar del Plata y bueno, familiarmente siempre es una ciudad para veranear. Lo que es Mar del Plata, no existe en otro lugar del mundo. No existe, que haya tanta propuesta teatral en una ciudad balnearia. En casi ninguna ciudad en verano existen las temporadas teatrales, que nosotros tengamos una ciudad balnearia tan popular, con obras tan diversas, desde musicales, comedias, stand - up, el teatro de texto clásico, no existe”.

En cuanto a la obra, Peloni, remarcó: “Es un espectáculo que estrenamos hace dos años y acabamos de cumplir la función 200. Es un espectáculo que nació de las ganas de volver a trabajar juntos. Es un impersonal sobre un actor en una compañía teatral que no tiene los personajes que le gustaría tener. Entonces esa incomodidad dentro de su ámbito lo lleva a perder un poco los límites entre él y sus personajes o las obras que hace”.

Hasta el domingo en la Sala Astor Piazzolla, a las 21:30, se podrá disfrutar de esta obra con entradas a la venta en boletería del Auditorium a precios populares.