Un nuevo sondeo nacional realizado por la consultora Management & Fit, revela que 8 de cada 10 argentinos han modificado sus hábitos de consumo debido a la crisis económica. La encuesta, realizada a nivel nacional, muestra cómo los hogares enfrentan dificultades financieras, recortando principalmente en indumentaria, calzado, consumo de carne y optando por marcas más económicas.

El 46,3% de los hogares encuestados indica que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales. De este grupo, un 29,6% enfrenta “algunas dificultades” y un 16,7% reporta “grandes dificultades”, reflejando el impacto directo de la crisis en la economía familiar.

El estudio también evaluó la opinión pública sobre recientes medidas del Gobierno nacional, mostrando un mayor nivel de desacuerdo en todos los casos. Las decisiones más cuestionadas son los vetos a leyes de carácter social, especialmente el veto a la emergencia por discapacidad (67,4% en desacuerdo), el veto al aumento de jubilaciones (66,5%) y el veto al aumento de salarios del Hospital Garrahan (65,1%).

La encuesta destaca una marcada polarización política. Mientras los votantes de La Libertad Avanza y el PRO tienden a apoyar las medidas del Gobierno, ninguna de ellas supera el 10% de aprobación entre los votantes de Unión por la Patria. En cuanto a la privatización de AySA, las opiniones están más divididas, con un 45,2% a favor y un 47,6% en contra.

Un 33,2% de los encuestados no se identifica con ninguna categoría política (derecha, centro o izquierda), mientras que un 26,8% se define como de “derecha/conservador”. Esta última tendencia muestra un crecimiento entre varones y menores de 40 años, evidenciando un cambio en la composición ideológica de la población.

Fuente: con información de Noticias Argentinas