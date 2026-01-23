Los triunfos en Chivilcoy, no sin antes sufrir y pasar por un tiempo suplementario, y en el Polideportivo el pasado miércoles ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia (también con un final cerrado), dejaron conclusiones que tienen el dulce agregado de la victoria sobre el análisis. Que Peñarol lucha más de lo que juega en esta parte de la temporada. Que Thornton es el as en los momentos de zozobra. Y que ambas respuestas llevan al camino del triunfo.

Pero es necesario, para subir la vara, mejorar distintos aspectos. Obras, sexto en la tabla de posiciones, pondrá otro tipo de oposición enfrente por jerarquía colectiva e individual. Ante eso el subidón de dos victorias en fila puede darle el impulso a Peñarol. Viene de superar al séptimo, Gimnasia que venía triunfal en la ruta. Quiere seguir escalando en la clasificación.

Obras tiene a Marcos Mata, ídolo del Milrayitas. Es un equipo de los favoritos en la competencia, pero viene de perder como local ante Unión de Santa Fe y el propio Gimnasia. A Peñarol le ganó con lo justo en Núñez. ¿Habrá revancha en Mar del Plata?

