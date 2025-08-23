Tras “reiterados actos de vandalismo” registrados en la zona de Beruti y 228, Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que podría implementarse “un cese de actividades en el horario nocturno” en caso de que no se garantice la seguridad. Esto repercutiría en el funcionamiento de las líneas 521, 522, 531, 532 y 533.

“Exigimos a las autoridades correspondientes que brinden las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de nuestros afiliados y usuarios”, señala el comunicado publicado por la Unión Tranviarios Automotor.

En cuanto a los episodios vandálicos, señalaron que “han generado un entorno inseguro que afecta tanto a nuestros compañeros como a los usuarios, comprometiendo el normal desarrollo de nuestras actividades”.

“La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son nuestra prioridad. Por ello, instamos a las autoridades a tomar acciones inmediatas para resolver esta situación. Hasta que se logre una resolución satisfactoria, el cese de actividades nocturnas permanecerá vigente como medida de precaución”, agregaron.

