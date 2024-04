En el marco de reclamos salariales constantes, donde cientos de trabajadores de distintos sectores ven afectados sus salarios y los presupuestos para las instituciones, este miércoles Mar del Plata se vio afectada en el área de salud nuevamente.

El último caso se dio en la Clínica del Niño y la Madre, el pasado 8 de marzo donde los profesionales realizaron paro por tiempo indeterminado ante la falta de cobro del 70% de sus salarios.

En esta oportunidad, el Sanatorio Belgrano anunció una medida de fuerza de cuatro horas para este miércoles, con guardias mínimas y en caso de no recibir respuestas, indicaron que endurecerán la manifestación.

Sobre esto, desde la comisión directiva de ATSA, Evelin Ferrer dialogó con El Marplatense y explicó cómo llevan adelante la medida de fuerza: "Los trabajadores comenzaron la jornada con una retención de tareas por cuatro horas porque no cobraron la totalidad de sus sueldos. El pasado lunes solo abonaron el 50% y no tenemos respuestas. Según el Sanatorio, no están pagando porque las obras sociales no lo hicieron. La gente necesita cobrar así que decidieron en una asamblea, tomar una medida que es la retención de tareas".

"Por el momento empezamos con cuatro horas. Hoy vamos a tener una asamblea así que allí se verá que resolveremos en las próximas horas, manteniendo por supuesto las guardias mínimas. La institución tiene distintas formas de pago. Hay gente que cobra en cuatro veces, otras en dos o en una. Estas últimas fueron las que recibieron solo la mitad de sus sueldos. Los demás habrían cobrado la totalidad supuestamente, porque tampoco tenemos los recibos para verificarlo".

"Las guardias mínimas están garantizadas porque es un sanatorio, por lo tanto todo está cubierto. Hace poco tuvimos estos mismos problemas en la Clínica del Niño y la Madre, donde tampoco habían cobrado la totalidad. Allí también se comenzó con la medida y tengo entendido que en la Mitre también va a haber retención de tareas. Si no hay soluciones, seguramente sumemos más horas para mañana".