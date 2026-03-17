Las Jefaturas Regionales de Educación de Gestión Estatal y de Gestión Privada, en conjunto con la Jefatura Distrital de Educación y el Consejo Escolar de General Pueyrredon, informaron la suspensión total del dictado de clases para este martes 17 de marzo.

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La medida, adoptada por decisión del Municipio, alcanza a los turnos tarde y vespertino en todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada, y se suma a la suspensión que ya había sido dispuesta para el turno mañana.

Según se indicó oficialmente, la determinación responde a la situación meteorológica adversa y a las recomendaciones realizadas por Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad.

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De esta manera, durante toda la jornada no habrá actividad escolar en el distrito de General Pueyrredon, en el marco del alerta vigente por tormentas intensas que afectan a Mar del Plata y la zona.