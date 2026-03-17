Por el temporal, suspenden las clases en todos los turnos en General Pueyrredon
La medida fue dispuesta por el Municipio ante el alerta por tormentas intensas y alcanza a todos los niveles educativos, tanto de gestión estatal como privada.
Las Jefaturas Regionales de Educación de Gestión Estatal y de Gestión Privada, en conjunto con la Jefatura Distrital de Educación y el Consejo Escolar de General Pueyrredon, informaron la suspensión total del dictado de clases para este martes 17 de marzo.
La medida, adoptada por decisión del Municipio, alcanza a los turnos tarde y vespertino en todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada, y se suma a la suspensión que ya había sido dispuesta para el turno mañana.
Según se indicó oficialmente, la determinación responde a la situación meteorológica adversa y a las recomendaciones realizadas por Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad.
De esta manera, durante toda la jornada no habrá actividad escolar en el distrito de General Pueyrredon, en el marco del alerta vigente por tormentas intensas que afectan a Mar del Plata y la zona.
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