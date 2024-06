A raíz del anuncio del gobernador Axel Kicillof, quien comunicó que aumentarán en un 110% el presupuesto del Régimen Transitorio de Subsidios al Sistema de Transporte Público de Pasajeros del Interior bonaerense, el concejal de Unión por la Patria, Diego García, pidió que realicen un nuevo cálculo para el valor del boleto de colectivo que entrará en vigencia a partir del 1 de julio en Mar del Plata.

La medida alcanza a 23 municipios: San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Pergamino, San Pedro, San Nicolás, Punta Indio, Ramallo, Chivilcoy, Junín, General Pueyrredon, General Madariaga, Balcarce, La Costa, Necochea, Pinamar, Tandil, Villa Gesell, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Rosales, Tornquist, Azul y Olavarría.

En principio, consideró que es “un gran anuncio”, ya que “sirve para el bolsillo de los trabajadores y usuarios”, aunque indicó que ahora se deberá esperar a cómo repercute en el cálculo que realizó el Ejecutivo local para determinar el nuevo valor del boleto de colectivo a partir del 1 de julio en Mar del Plata y Batán, de $940.

A su vez, el también vicepresidente de la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante explicó que a partir del subsidio “tendrán que frenar ese anuncio y recalcular de nuevo los costos, sabiendo que tienen el aporte de la provincia de Buenos Aires”.

“Por una ordenanza que votó el oficialismo, el Ejecutivo tiene la potestad de realizar el incremento sin el paso de ese análisis de costos. Hay que repensar el cálculo que se hizo hace unos días con los valores pedidos por las empresas. Se había fijado en $940 la tarifa plana, pero en algunos lugares semiurbanos llegaba a $1420. Entendiendo que hay un aporte con un aumento del 110%, casi 700 millones destinados a General Pueyrredon, hay que ser prudentes y repensar el valor, porque tiene una incidencia directa en los usuarios”, expresó.

A pesar del pedido del edil, habrá que esperar qué resolución toma el Ejecutivo ya que el nuevo valor ya comunicado por el gobierno de Montenegro entrará en vigencia el lunes próximo a $940.

Asimismo, el intendente Guillermo Montenegro realizó hoy a las 13 una reunión con su Gabinete y el interbloque oficialista en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), y aunque no hubo confirmación de temas de agenda, más allá del paro de este martes, no se descarta que se haya hablado de este tema con el área correspondiente.