La organización de la Caravana de la Primavera, a cargo del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, tomó la decisión de postergar la bicicleteada por cuestiones climáticas y anunció que se realizará el domingo 5 de octubre.

Ads

Además, indicaron que todos los solapines vendidos anteriormente seguirán teniendo validez y que la inscripción, si bien permanecerá cerrada durante una semana, volverá a abrir el 29 de septiembre (de lunes a viernes de 10:00 a 19:00).

A pesar de que fue modificada la fecha, el resto de la planificación se mantiene sin variaciones, por lo que en esta edición, el inicio será a las 08:00 en Matheu y Jujuy, avanzando por Independencia, Juan B. Justo y la avenida de los Trabajadores hasta el “Centro Scout Mar del Plata”, a metros del Faro, donde se prevé una pausa de descanso.

Ads

Luego de ese primer tramo, el regreso será por la costa hasta Luro, concluyendo en el monumento al General San Martín con el acto de clausura, pautado para las 16:30.

Puede interesarte

Como indicaron, una vez que vuelva a abrir, la inscripción funcionará de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00, en Matheu al 3349 y quienes se anoten deberán adquirir el solapín por un valor de $3000, que incluye distintos beneficios: participación en el sorteo de una bicicleta, un vaso de gaseosa, un helado, acceso a micros y la posibilidad de subir la bicicleta al camión “Pinchazo” en caso de cansancio o rotura, además de atención médica.

Ads

Si bien insribirse no es un requisito obligatorio para sumarse al recorrido, sí ofrece ventajas y permite colaborar con la organización del evento. Para consultas, Pequeño Mundo habilitó el teléfono 223 668-5862.