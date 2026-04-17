La medida de fuerza surge en medio de tensiones entre los sindicatos y el Gobierno nacional por reclamos salariales y condiciones laborales. En particular, los trabajadores denuncian incumplimientos en acuerdos paritarios y falta de pago de incrementos previamente establecidos, lo que profundizó el malestar en el sector.

Ads

Según se anticipa, el paro alcanzará a múltiples áreas clave del sistema aeronáutico, incluyendo personal operativo, técnico y de control, lo que impacta directamente en la normal prestación del servicio. En este contexto, se prevé que la actividad en al menos 27 terminales aéreas se vea afectada, con especial incidencia en aeropuertos del interior del país.

Si bien no necesariamente implicará un cierre total de los aeropuertos, las restricciones operativas durante las franjas horarias de protesta podrían traducirse en importantes demoras y reprogramaciones. Las aerolíneas, en tanto, ya monitorean la situación y recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos ante posibles modificaciones.

Ads

Como ocurre en este tipo de medidas, quedarán exceptuados los vuelos considerados esenciales, como los sanitarios, humanitarios, oficiales o de emergencia, con el objetivo de garantizar servicios críticos.

El conflicto se inscribe en una escalada de tensiones que el sector aeronáutico viene arrastrando desde hace meses, con sucesivas medidas de fuerza y negociaciones fallidas. En ese marco, no se descarta que el escenario pueda agravarse si no se alcanza un acuerdo entre las partes en el corto plazo.

Ads