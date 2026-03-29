Desde la organización señalaron que la decisión fue tomada a partir del alerte meteorológico emitido horas antes del evento. A partir de ello, se priorizó la seguridad de todos los participantes.

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La sexta edición de “Caminemos Juntos” será el domingo 17 de mayo, jornada en la que esperan contar con mayor convocatoria y repetir el espíritu solidario que caracteriza a la propuesta.

En un mensaje dirigido a los inscriptos, desde la fundación expresaron su pesar por la reprogramación, aunque se mostraron optimistas respecto a la nueva edición: “Sabemos la expectativa que había y realmente lo lamentamos mucho. Estamos convencidos de que en mayo va a ser aún mejor, con más gente, más energía y la misma causa”.

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Además, indicaron que aquellas personas que no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar el reembolso de la inscripción mediante correo electrónico [email protected].

“Caminemos Juntos” es una iniciativa que combina actividad física y concientización, y que en cada edición convoca a cientos de participantes comprometidos con la concientizacion del Cáncer de Colon y la promoción de hábitos saludables.

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