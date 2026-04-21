Finalmente el Municipio resolvió suspender las clases en el turno de esta tarde, junto con las actividades terciarias, universitarias y deportivas, debido al alerta meteorológico vigente y la previsión de un escenario adverso que podría intensificarse durante la tarde y la noche en Mar del Plata.

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La medida fue adoptada tras la actualización de los pronósticos y modelos climáticos, que evidenciaron un empeoramiento de las condiciones previstas para las próximas horas.

“Desde ya hace algunas horas hemos informado, a través de la Dirección de Defensa Civil, y hemos estado en contacto con ámbitos educativos tanto municipales como de la Provincia”, explicó el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.

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En ese marco, desde el Ejecutivo señalaron que inicialmente no se habían dispuesto restricciones para la comunidad educativa, aunque la evolución de los informes técnicos motivó un cambio en la decisión.

“Los últimos modelos nos ponen en un lugar de cierta incomodidad, donde ese alerta naranja que rige para gran parte de la provincia de Buenos Aires, por un sistema de baja presión, puede tener consecuencias adversas durante la tarde y la noche”, detalló Gonçalves.

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Además, advirtió que “ese alerta amarillo por vientos también puede generar algunos inconvenientes”, lo que reforzó el criterio preventivo adoptado por las autoridades.

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“Por eso hemos tomado la decisión en conjunto y, dadas todas las herramientas, se resolvió suspender las clases vespertinas, las actividades terciarias y universitarias, y hacerlo extensivo a todas las actividades deportivas de las diferentes instituciones para preservar a los chicos, a la comunidad educativa y a las personas que transiten por la ciudad”, concluyó.