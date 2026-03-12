El legislador bonaerense de Unión por la Patria Ricardo Lissalde volvió a ingresar en la Cámara de Diputados su proyecto para que los aportes a la Fundación Cobertura Médica Integral (COMEI), el sistema de salud de la Caja de Odontólogos provincial, pasen de obligatorios a optativos. Ya lo había intentado en 2018, 2021 y 2024, sin que la iniciativa superara la instancia de comisiones.

Ads

El proyecto modifica el artículo 67 de la Ley de Caja de Seguridad Social para Odontólogos y propone implementar la optatividad de forma escalonada hasta el 1 de enero de 2034. El argumento de Lissalde es que muchos de los más de 19.000 afiliados pagan el aporte mensual sin usar la prestación.

La Caja de Odontólogos rechaza la iniciativa. Su presidenta, Rosana Asensio, advirtió en 2024 que la optatividad desfinanciaría un sistema solidario que funciona desde hace 50 años y que cubre a los profesionales y sus familias hasta el final de su vida activa, incluyendo tratamientos de alta complejidad.

Ads

Puede interesarte

Fuente: Diputados bonaerenses

Ads