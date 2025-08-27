El presidente Javier Milei y su comitiva presidencial fueron evacuados de urgencia debido a incidentes registrados durante la llegada de una caravana de La Libertad Avanza a la Plaza de Lomas de Zamora, en el marco de una recorrida de campaña previa a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Un grupo de personas atacó con piedras y otros objetos el vehículo que trasladaba al presidente, generando incidentes que obligaron a evacuar de urgencia a toda la comitiva presidencial. Los hechos ocurrieron en la Plaza Grigera, cuando el mandatario se dirigía al lugar acompañado por autoridades de su partido.

Los disturbios se desataron en el momento en que la caravana presidencial llegaba a la plaza. La situación, marcada por un clima de tensión y confusión, derivó en la rápida intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de los presentes.

Entre los afectados, el diputado José Luis Espert, quien formaba parte de la comitiva, fue evacuado de manera inmediata. Según trascendió, el legislador abandonó el lugar en una motocicleta para resguardar su seguridad.

La presencia de Milei en Lomas de Zamora se dio en medio de la polémica desatada por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien hizo referencia a presuntas coimas en el Gobierno. Este escándalo generó modificaciones en el sistema de contrataciones de la Andis, según informó el Ejecutivo.

Esta fue la segunda visita del presidente a la Tercera Sección Electoral en 2025. La primera ocurrió al inicio de la campaña bonaerense en La Matanza, donde Milei se fotografió junto a los candidatos de La Libertad Avanza y una bandera con el lema “kirchnerismo nunca más”. En Lomas de Zamora, el presidente mantuvo esta línea de polarización contra el kirchnerismo, buscando fortalecer a los candidatos locales que aspiran a obtener bancas en la Legislatura y el Senado bonaerense.

La caravana contó con la participación de figuras nacionales de La Libertad Avanza, como José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.

La actividad en Lomas de Zamora no será la última del jefe de Estado, ya que, según fuentes oficiales, Milei encabezará otros actos proselitistas en distintos puntos de Buenos Aires hasta el cierre de campaña, programado en Moreno, un distrito clave de la Primera Sección Electoral, que concentra la mayor cantidad de electores y donde el oficialismo confía en obtener un triunfo.

Fuente: con información de TN y Noticias Argentinas