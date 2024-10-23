La resolución judicial de una causa penal iniciada contra una empresa elaboradora de harina de pescado avanzó hacia una instancia de acuerdo conciliatorio mediante el cual la demandada asume la voluntad de afrontar, en términos previstos por el Código Penal, una compensación económica destinada exclusivamente a la finalización del plan de extensión de la red cloacal del puerto de Mar del Plata.

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La propuesta fue presentada por la defensa de la empresa ante el Tribunal Oral Federal e implica el desembolso de una importante suma en favor del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, responsable de la ejecución de la obra.

La firma, que ya realizó mejoras en sus procesos industriales por una suma de 6 millones de dólares, apeló a una solución alternativa al conflicto penal que afronta por la presunta infracción a la Ley 24.051 y recurrió a la figura prevista en el Artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que prevé como alternativa una compensación económica destinada a la “realización de obras de interés comunitario y a la pacificación social del conflicto”.

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El convenio, firmado por responsables de la empresa y el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, quedó en manos de las autoridades del Tribunal para su evaluación y eventual aprobación.

El acuerdo contempla que el Consorcio Portuario recibirá los fondos en un plazo máximo de diez días posteriores a la resolución judicial de esta instancia y con ellos se compromete a la ejecución, supervisión y conclusión de las obras para la ampliación de las redes cloacales en el puerto de Mar del Plata.

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La Fiscalía acompañó el acuerdo presentado, valorando que de esta forma se podrá finalizar la obra de cloacas en el puerto, lo que permitirá la conexión a la red de más de 100 empresas e instituciones y saldando así una deuda de más de 60 años.