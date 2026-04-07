El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo en la licitación de rutas nacionales, con especial atención en la Ruta Nacional 226, uno de los principales corredores que conecta el interior con Mar del Plata. La presentación fue realizada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ante el Ministerio de Economía de la Nación.

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El proceso contempla la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas, entre ellas la 226, la Ruta Nacional 3, la 205 y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Se trata de vías estratégicas para el transporte de cargas, el turismo y la conectividad regional, con impacto directo en la economía bonaerense y en miles de usuarios que las transitan a diario.

Desde la Provincia denunciaron irregularidades en el desarrollo de la licitación, como cambios en los pliegos y la incorporación de nuevas exigencias técnicas y económicas en plazos acotados. Según indicaron, estas modificaciones podrían haber afectado la igualdad de condiciones entre los oferentes y la previsibilidad del proceso.

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En este contexto, se advirtió sobre posibles criterios arbitrarios en la evaluación de las propuestas, lo que podría derivar en decisiones cuestionadas. Por ese motivo, se solicitó la designación de veedores que supervisen el procedimiento antes de que se definan etapas clave, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad.

Finalmente, desde el Gobierno bonaerense remarcaron que lo que está en juego es la gestión de corredores fundamentales como la Ruta 226, la 3 y la 205, claves para la seguridad vial, el desarrollo productivo y la conexión de distintas regiones de la provincia.

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