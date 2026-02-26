Tras la agresión y detención sufrida por el camarógrafo Facundo Tedeschini cuando se encontraba cubriendo una movilización de Greenpeace en el Congreso, desde la Policía Federal lanzaron un comunicado en el que se confirmó que iniciaron “actuaciones administrativas” tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente.

Según señala el mismo comunicado, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi, y a la Secretaría N°16 a cargo de Rafael Ortea Escandon, desde donde dispuso se libere al detenido.

Desde la Fuerza recordaron que los hechos se dieron en el contexto de la protesta de Greenpeace por la votación de la Ley de Glaciares, cuando 12 activistas irrumpieron en el edificio y fueron detenidos. “En esa circunstancia, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos”, señalaron.

El comunicado señala que fue en ese marco que “se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas”. Desde Policía Federal indicaron que allí “se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

Se destaca que Tedeschini fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente.

Según se pudo ver a través de los medios que estaban cubriendo en el lugar, la Policía utilizó gas pimienta contra periodistas y varios trabajadores de prensa resultaron agredidos. “Facu me estaba dando imagen desde adentro del estacionamiento donde estaban los detenidos. En un momento les piden a todos que se corran con las cámaras. Se estaban corriendo de a poco y empieza el gas pimienta, los empujones, lo golpean a él, le pegan con algo que lo lastiman y se lo llevan adentro”, relató un colega.