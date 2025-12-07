Todo ocurrió este sábado en el barrio 20 de Junio de Morón, cuando el policía, que circulaba en un Renault Sandero rojo, embistió a un joven conocido como “Pitu” y escapó sin asistirlo. La víctima fue trasladada de urgencia al Instituto de Haedo por las graves heridas que sufrió en el impacto.

Seis horas después, el efectivo se presentó en la Comisaría 4°, aunque sin el vehículo involucrado. El personal le ordenó regresar con el auto para los peritajes y lo advirtió de que, si no lo hacía, quedaría detenido. Al volver, se encontró con familiares y vecinos que lo reconocieron y lo increparon.

En medio de la confrontación, el oficial intentó huir y fue seguido por el primo del joven accidentado, quien golpeó el auto y lo enfrentó. Fue entonces cuando el policía extrajo su arma reglamentaria y disparó dos veces en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. El joven murió en el acto.

Tras el asesinato, el agente volvió a escapar en el mismo vehículo, pero fue identificado mediante cámaras de seguridad municipales y detenido en Morón Centro durante un operativo cerrojo de la Policía bonaerense. La escena del crimen derivó en una pueblada marcada por acusaciones de manipulación de pruebas y tensión con vecinos.

El caso generó conmoción en el distrito y motivó la intervención de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad, que dispuso el apartamiento preventivo del efectivo hasta que se resuelva su situación procesal. Vecinos y familiares reclaman justicia mientras avanza la investigación judicial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N.° 3 de Morón, quien deberá reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar responsabilidades en un episodio que reabre el debate sobre el accionar policial fuera de servicio y el uso de la fuerza en contextos de tensión comunitaria.

Fuente: TN