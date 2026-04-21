El material fue publicado por el propio influencer en su cuenta de Instagram. Allí, mientras conducía, lanzó un comentario en tono irónico anticipándose a las críticas, lo que generó aún más repercusión en redes sociales. Desde la ANSV remarcaron que la naturalización de este tipo de conductas frente a una audiencia masiva representa un riesgo, especialmente entre jóvenes conductores.

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De acuerdo al comunicado oficial, el uso del teléfono al volante es una conducta prohibida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y es considerado uno de los principales factores de distracción al manejar. Además, recordaron que distintos relevamientos indican que esta práctica alcanza hasta al 25% de los conductores en algunos corredores viales del país.

Ahora, el pedido fue elevado a la jurisdicción correspondiente, donde se evaluará la medida. En caso de avanzar la sanción, Maratea deberá realizar nuevas evaluaciones para recuperar su aptitud para conducir y volver a obtener la licencia.

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